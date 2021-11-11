狂牛殘陣征希臘 出線世盃只許勝 傷兵多攻力打折扣 落後瑞典2分爭首名被動

大部分歐洲列強在今期世盃外需踢兩仗，西班牙隊雖先在歐洲國家盃打入4強，後於歐洲國家聯賽奪亞，卻於世盃外B組6戰得13分，以兩分落後一哥瑞典隊，由於後者在伊巴謙莫域回歸下，同日作客弱旅格魯吉亞贏面甚高，故此「鬥牛兵」出征落後4分的第4位球隊希臘，誓以全取3分為目標，否則或只能提早以次名資格，參戰明年3月展開的世盃外附加賽。

法迪等4鋒將受傷 莫拉達勢掛帥

卡華積獲重召 為安歷基選人護航

西班牙隊除有早前獲重召的前鋒安素法迪，因上周六西甲作客切爾達時觸傷腿筋退隊，其巴塞隆拿隊友中場柏迪、曼城前鋒費倫托利斯及皇家蘇斯達教翼鋒奧耶沙巴爾等，均因傷避戰，料使近9仗只為祖雲達斯入1球的前鋒艾華路莫拉達有望掛帥，兩路側擊的是丹尼爾奧莫及沙拉比亞。

據報西班牙隊教練安歷基將續重用巴塞中場老少雙星布斯基斯及加維，右閘或起用艾斯派古達，而另一選擇是相隔多時獲召入隊中的丹尼爾卡華積，這名唯一入選國家隊的29歲皇家馬德里球員說：「這令我憶起當年首次入選，有點緊張。我對之前被棄用感到有點憤怒，但已過去，你不能活在以前。我現在只想着希臘隊，這是一場硬仗。」他又否認安歷基是反皇馬的教練，「他只是想用一些認為可協助自己的球員」。西班牙隊此役若報捷，很有機會在下周日於主場與瑞典合演直接出線的關鍵戰。

葡塞A組爭首名 俄克H組或鬥到最後

A組的葡萄牙隊6戰得16分，若在基斯坦奴朗拿度（C朗）領軍下碰愛爾蘭隊不敗，便可與一哥塞爾維亞隊同分及升上榜首，令葡、塞兩軍下周日對賽成為直接爭出線的「決賽」，惟態勇的葡軍球星貝拿度施華疑因訓練時肌肉受傷，明晨難以披甲。Ｈ組榜首俄羅斯隊及少兩分的「二哥」克羅地亞隊，分別作客馬爾他隊和迎戰塞浦路斯隊，兩軍勝算頗高，令出線關鍵勢是下周日的克、俄對決。另外，已於J組出線的德國隊迎戰列支敦士登隊前，據報拜仁慕尼黑後衛歷卡斯蘇尼染疫，已與4名和他有密切接觸的國腳一起被隔離。

（世界盃外圍賽）