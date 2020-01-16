體壇快訊：WTA年終賽抽籤出爐

何詩蓓轉戰ISL季後賽

國際游泳聯賽（ISL）明日在荷蘭展開一連6場季後賽，東京奧運連奪兩銀的港將何詩蓓將續為Energy Standard出賽，爭取打入總決賽，同時為下月中的短池世界賽寓賽於操。ISL賽會近日則公布，為免當地政府收緊防疫措施，將總決賽由明年1月提前至下月初舉行。

施比壓特林普再當一哥

新一期桌球世界排名昨出爐，英籍名將施比再次力壓特林普，重返世界一哥之位，亦是這對英籍球手今季第三度交換位置。剛贏得英格蘭公開賽的澳洲籍球手尼爾羅拔臣續守第4位，但追至與「火箭」奧蘇利雲只差不足兩萬分。而港將傅家俊疫下未有參賽，與挑戰男子賽的吳安儀排在122及117位。

谷愛凌動作寫歷史迎冬奧

18歲中國滑雪新星谷愛凌近日在微博上載短片，表示完成前空翻兩周加轉體4周。此前未曾有女將能夠完成這個動作，成為她明年2月首為中國隊在主場衝擊冬奧金牌的強心針。這名自由式滑雪女將於2019年宣布入籍，今年初贏得U型池及障礙技巧賽雙料世界冠軍。