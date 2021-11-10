5年來首冠軍隊訪白宮 拜登讚公鹿撐平權

包括NBA在內北美各大聯盟的應屆總冠軍，按傳統均會在翌季訪白宮接受美國總統祝賀，惟由於上任總統特朗普與NBA黑人球員關係一般，自其上任後各隊一直拒到白宮，此活動暫停多年，今次公鹿成為相隔5年首支再訪白宮的球隊，會方亦贈送球衣予拜登作紀念。

拜登致辭時特別讚揚公鹿在上屆季後賽首圈時，因發生黑人平民布萊克被白人警員開槍擊斃事件，臨時決定將賽事腰斬及發公開為平權發聲的行動。至於身為希臘難民後代，公鹿的總決賽最有價值球員（FMVP）「字母哥」安迪度高安普，亦為自己及同隊的胞兄所達成的成就感自豪︰「我和兄長來自尼日利亞、從小在希臘長大，多年來過着沒有身分的難民生活，如今卻能站在這裏，這是令人難以置信的。」

咖喱仔領勇士擒鷹兼寫歷史

賽事方面，金州勇士在「咖喱仔」獨取50分及10次助攻下，率軍主場以127：113擊敗阿特蘭大鷹隊，五連勝後續召居西岸榜首，而年屆33歲的咖喱仔亦打破名宿張伯倫，成史上最老做出單場「得分50+」及「助攻10+」的球員。