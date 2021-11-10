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2021年11月10日星期三
危機未除返鄉度假 傳國際賽後續掌帥 里奧勸退蘇帥 應「見好就收」
艾迪賀維接掌紐卡素 簽約兩年半 冬窗勢擴軍
曼城前青年軍裁定死於自殺 父斥會方未守承諾予支援
紐奴被熱刺解僱後首開腔 嘆足球界冷酷無情
「軍刀」領熱拿亞首操 銳意年輕化擬借普列錫
PSG冀阻阿根廷召負傷美斯
不滿巴塞傷兵滿營 沙維要求炒兩醫療人員
電視精選
南華蟬聯銀牌籃賽 決賽再挫滿貫 楊和臨危受命居功
5年來首冠軍隊訪白宮 拜登讚公鹿撐平權
體壇快訊：WTA年終賽抽籤出爐
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【明報專訊】（請看附圖）
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危機未除返鄉度假 傳國際賽後續掌帥 里奧勸退蘇帥 應「見好就收」
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