危機未除返鄉度假 傳國際賽後續掌帥 里奧勸退蘇帥 應「見好就收」

質疑領軍哲學理念欠奉

曼聯各項賽事過去10仗僅3勝2和5負，主場「雙紅會」及曼市打吡均被技術性擊倒，落後榜首的車路士9分。未來逾一周是國際賽周，蘇斯克查近日被發現手持大袋現身機場，並面帶笑容，據報他今次回挪威老家與家人團聚。雖然這名48歲紅魔名宿的帥位屢現危機，但英國《天空體育》報道，曼聯高層不會在國際賽期易帥，令他可續領軍英超作客屈福特。不過，更衣室已有一種不信任氛圍，球員對戰術抱有疑問，亦認為蘇帥沒能力扭轉頹勢。《ESPN》引述消息，蘇斯克查等教練團已簽長約，球會傾向他至少留隊至季尾，但若歐聯戰績有差池，以及未能取得下季歐聯資格，球會仍可能解僱他。

蘇斯克查自2018年12月起掌帥快將3年，但至今未能贏得任何錦標，今年在主場輸了8仗。雖然他獲加利尼維利及舒米高等名宿兼前隊友力撐，但另一前隊友、曼聯前隊長里奧費迪南則轉投「反蘇」陣營，他在其網上節目開腔，「我們本來對今季充滿憧憬，特別是有一些令人振奮的收購，但開季至今落差太大，我看不到有任何由領隊制訂的足球哲學和理念，開始思考他能否帶領曼聯贏得錦標？我不肯定他能做到，所以蘇斯克查應該要離開了，至少現在可昂首離開。他已完成應要做的工作，回來後曾為球迷重拾希望，近兩、三年想再次觀看曼聯比賽。」

普巴傷退法軍或唞10周 英軍首召路維

里奧費迪南認為，蘇斯克查缺乏領隊應有的威嚴，「球員不願全力奔跑，不願盡力搶走對方用球。我認為他們沒有尊重領隊，就像根本不怕蘇斯克查。每個在英超取得成功的領隊，都能讓球員望而生畏。當年費格遜在任時，正如碧咸及傑斯，無論是超級球星或老大哥，都不敢在場上偷懶，因為知道這樣將會受到責備及坐冷板，這就是威嚴」。

另邊廂，曼聯中場保羅普巴返回法國隊操練時拉傷右大腿肌肉，已退隊無緣今輪世界盃外圍賽。法國傳媒《RMC》報道，這名28歲中場或因傷要缺陣長達8至10周，若屬實將緣盡今年所有賽事。昨正式獲頒大英帝國員佐勳章（MBE）的另一「魔兵」拉舒福特，連同修咸頓中場禾特普斯，均因病退出英格蘭隊，領隊修夫基在補選首度徵召阿仙奴21歲中場伊美路維。

（英超消息）