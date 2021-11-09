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2021年11月9日星期二
紅軍被扑鎚 25場不敗斷纜 高普不滿執法 批球證依賴VAR
干地首戰悶和不失望 熱刺展戰意添信心
沙維入塞爭全勝 冀滿足期望 「重奪失去東西」
AC米蘭拿玻里不敗並駕齊驅
佐高域反勝稱霸巴黎賽 37次揚威千分級賽破拿度紀錄
勒邦占士勢長唞恐明年復出 湖人作客之旅前添憂
韋少墨國站封王 隊友佩雷斯主場摘季創先河
體壇快訊：南華銀牌決戰滿貫爭衛冕
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【明報專訊】（請看附圖）
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