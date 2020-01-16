紅軍被扑鎚 25場不敗斷纜 高普不滿執法 批球證依賴VAR

利物浦開賽僅4分鐘便失守，艾利臣比加在韋斯咸守將奧邦拿施壓下，接球甩手下擺烏龍。41分鐘，「紅軍」前鋒穆罕默德沙拿處理罰球，他撥橫予右閘阿歷山大阿諾特射入扳平。67分鐘，艾利臣將「鎚仔幫」中場柏保路科奴斯的射門擋入網再度落後。74分鐘，艾利臣未能救出敵衛葛特蘇馬的窄位頭槌攻門。紅軍其後換入攻擊手奧歷治及南野拓實，而前者終在83分鐘接應阿諾特傳球射入，但仍以2：3告負。

艾利臣被侵犯失守 高普：應保護門將

高普賽後對球證執法甚為不滿：「己隊首個失球過程中，艾利臣明顯被奧邦拿的手臂侵犯，怎會不是？艾利臣可做什麼？這就是門將必須受保護的原因。當他跳起時，他的身軀便是要保護的重要部分。球證此役很易做，只需依賴VAR的決定。那VAR審視後稱犯規並不明顯，這是我難以理解的。最後判入球生效，這真的很奇怪。」高普又反駁人們在說他為輸波找藉口，稱「我很冷靜，你只需要球證的正常判斷，但他沒有」。他又怒斥敵衛艾朗加斯威爾以「收山腳」對付紅軍隊長佐敦軒達臣應直接領紅，卻連黃牌警告都沒有，高普說：「這是一記粗野攔截，不管你出腳時有否觸及皮球，而且他舉腳太高。」

莫耶斯首挫紅軍 冀爭前四闖歐聯

今次是韋斯咸領隊莫耶斯，在英超近15次領軍不同球隊首勝紅軍，他說：「對我來說，打敗利物浦是難事，所以我現在很高興。我為球隊表現感到非常自豪。我要求麾下挑戰英超前四。這賽果展現了己隊擁有很好的機會。現在我們正向歐聯邁進。」他曾先後領軍愛華頓、曼聯及新特蘭3支英超球隊，而韋斯咸上次在英超挫紅軍已是2016年1月。

（英超消息）