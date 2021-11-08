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2021年11月8日星期一
干地返英超首戰不勝 熱刺悶和愛華頓連敗告終 阿仙奴主場揚威
蘇斯克查成被炒大熱 稱打吡無法控球失自信
皇馬挫華歷簡奴 12輪拋離巴塞10分 34年來首次
尼馬破入球荒 PSG贏波領放
港會相隔4年半主場出擊 連追兩球憾負流浪
羅馬相隔22年不敵威尼斯 舒夫真高首教球會掌熱拿亞
小學學界劍擊賽煞科 4港將頒獎
體壇快訊：佐高域破天荒七奪年終一哥
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【明報專訊】（請看附圖）
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