皇馬挫華歷簡奴 12輪拋離巴塞10分 34年來首次

賓施馬建功 肥安領軍百勝

皇馬憑卻奧斯及賓施馬上半場各建一功，主場以2：1力克有射手法卡奧破蛋的華歷簡奴，近4場聯賽3勝兼各賽事6場不敗，賽後12戰27分。33歲的賓施馬今季西甲累計10個入球及7次助攻，是目前五大聯賽參與入球最多球員。主帥安察洛堤兩度執教皇馬領軍135仗，是隊史第7名主帥達成第100勝。

巴塞領先3球遭扳平

法迪傷腿筋勢唞1月

在西甲戰績低迷的巴塞隆拿，縱在上半場領先3球，但下半場戲劇性地被主場的切爾達連追3球，包括在補時6分鐘扳平3：3，令巴塞痛失兩分，賽後12戰17分，繼1987/88年球季後，首次頭12輪西甲後被皇馬拋離達10分。禍不單行的是，安素法迪再度受傷需持拐杖離場，賽後證實拉傷左腳腿筋，傳言需養傷一個月，西班牙隊隨即補選愛斯賓奴前鋒魯爾杜馬斯。巴塞新帥沙維昨則入場觀戰巴塞B隊賽事，他受訪時說：「球隊必須爭取一切及不能放棄，這就是巴塞的DNA。」