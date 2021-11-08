干地返英超首戰不勝 熱刺悶和愛華頓連敗告終 阿仙奴主場揚威

愛華頓迎戰熱刺的賽前，主隊為日前離世的前領隊禾達史密夫默哀悼念。干地上周中在歐洲協會聯賽「地標」領軍，帶領改用3中堅的熱刺主場以3：2挫維迪斯。干地此役續以哈利卡尼、孫興慜及盧卡斯莫拉攻堅，但首個具威脅攻勢來自隊友後衛基斯甸羅美路於22分鐘的頭槌攻門高出。至補時階段，卡尼右路傳中予熱刺後衛利古朗第一時間射門未竟全功。兩軍上半場互交白卷。

下半場63分鐘，熱刺門將洛里斯禁區內疑拉跌愛華頓前鋒李察利臣，經視像裁判（VAR）介入後，球證終沒判12碼予愛華頓，雙方終亦打和0：0。熱刺賽後11戰得16分。阿仙奴同日憑中場伊美路維在56分鐘建功，主場以1：0勝屈福特，連同聯賽盃9戰錄得7勝2和佳績，賽後11戰得20分，落後榜首車路士6分。李斯特城則藉哈維班尼斯在28分鐘破門，作客打和列斯聯1：1。

車路士四連勝斷纜 杜曹稱般尼靠運氣

車路士於33分鐘由夏維斯開紀錄，卻在79分鐘被般尼前鋒馬迪維達扳平1：1完場，今季第2次主場失分，令杜曹心有不甘，認為球隊這場表現，若多踢100場可勝出99次，「這正是所有人熱愛足球比賽的原因，當一支球隊忘記取得理應取得的入球，另一隊便有機會搶分。這是我們的過失，讓對手純粹靠運氣偷走1分」。車路士賽後11戰26分續居首，領先曼城3分。

諾域治開齋後換帥 紐卡素續不勝

榜尾諾域治作客以2：1擊敗賓福特，經過11輪終取首勝，但「金絲雀」賽後宣布辭退執教4年半的領隊法基，而車路士前帥林柏特則已成繼任大熱門。諾域治開齋後與易主的尾二球隊紐卡素同得5分。「喜鵲」在盛傳將掌帥印的般尼茅夫前帥艾迪賀維入場觀戰下，作客只能以1：1逼和尾段10人應戰的白禮頓，成為聯賽唯一不勝球隊。