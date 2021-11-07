賓施馬長青 拔罐有功 33歲保佳態領皇馬爭標 體壇名將齊追捧

緩風濕肌肉勞損 菲比斯引領風潮

拔罐是歷史悠久而又相對簡單的中醫療法，主要功效是緩解風濕、腰背肌肉勞損和關節炎等症狀，向來甚受中國游泳隊和舉重隊選手歡迎，港隊亦不乏運動員以此方法治療。美國泳壇巨星菲比斯在2016年奧運，因拔罐弄致一身出現暗紅色大圓印子示人，並豪奪5金，使這技術在歐美盛行。翌年4月，時為巴塞隆拿前鋒的巴西隊球星尼馬，特別聘請菲比斯的拔罐技術員療傷，更令不少體壇明星趨之若鶩，代表人物還有愛爾蘭格鬥名將麥基哥、英籍拳手祖舒華、美籍華裔泳手倪家駿、澳洲泳手查美斯及皇家馬德里的法國隊前鋒賓施馬等。

賓施馬入球率更勝年輕

賓施馬與C朗於2009年一起加盟皇馬，惟C朗在3年前轉會祖雲達斯前，賓施馬在前線仍只屬「綠葉」，2017/18年球季平均每仗入球更低至0.26球（見上表）。進入「後C朗時代」後，現時33歲的賓施馬在皇馬任道重遠，為長期保持佳態，生活非常檢點，注重賽前飲食，放假亦會聘請體能專家指導。據熟識賓施馬的知情人士說：「比起25歲時，賓施馬現在更強壯，就像一頭野獸。他很喜歡透過拔罐來恢復狀態，它能促進肌肉和血液活動，釋放神經壓力。」

惟在2019年於《傳統與補充醫學雜誌（Journal of Traditional and Complementary Medicine）》發表的一項研究唱反調，指「拔罐療法只有安慰劑效用」，又強調「拔罐只可令人舒適放鬆，從而減輕疼痛」。無論如何，賓施馬近4季入球率拾級而上，今季更高見0.93球；他在2019/20年球季被《馬卡報》球迷選為最佳球員，去季西甲三度當選每月最佳，甚至今夏獲重召參加歐洲國家盃，最終勇奪銅靴獎，都是有目共睹的成就。