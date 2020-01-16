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2021年11月7日星期日
曼聯打吡吞兩蛋 62年最差 里奧批防線送禮勤 般費認不及曼城水平
重返英超首擊 干地誓領熱刺返勝軌
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南區炒香港U23 球迷裝「安心」錯過入球
伍家朗德國賽8強止步 轉戰印尼
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賓施馬長青 拔罐有功 33歲保佳態領皇馬爭標 體壇名將齊追捧
沙維明抵巴塞 傳各付半數違約金
米蘭打吡前冲喜 巴列拿續長約留國米
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【明報專訊】（請看附圖）
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