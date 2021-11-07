曼聯打吡吞兩蛋 62年最差 里奧批防線送禮勤 般費認不及曼城水平

雖然坐擁華拉尼、哈利馬古尼及雲比沙加等天價守將，曼聯今季防守表現卻堪稱災難級。紅魔昨續排出3中堅陣式，由哈利馬古尼、艾歷拜利及連迪洛夫鎮守防線，表現繼續猶如夢遊。主隊開賽7分鐘，就因艾歷拜利誤將祖奧簡斯路的傳中剷入自家大門，先失一球。雖然迪基亞上半場作出5次撲救，但完半場前防線集體低級失誤，任由貝拿度施華在尾柱接應傳中建功，曼聯半場落後兩球。曼城換邊後放慢節奏，惟曼聯鋒將狀態欠銳，星級射手基斯坦奴朗拿度（C朗）全場僅1次中目標攻門，而格連活特、拉舒福特及查頓辛祖，亦無法有效威脅到曼城防線，終以0：2吞敗。

主場連續14仗失波

曼聯各項賽事連續14仗主場未能保住清白身，屬隊史62年來最差，且近5場本土賽主場僅得1和4負，以及入1球失10球的劣績，撤換領隊蘇斯克查的呼聲在賽後重燃。中場般奴費南迪斯承認，與這支同市宿敵不再屬於同一水平，「他們踢得很好，不讓對手有機會搶得控球，這是我們需要提升的」。

紅魔名宿里奧費迪南賽後在社交網難掩怒火，批評一班守將面對自家龍門起腳，竟比對曼城門將艾達臣摩拉斯多。曼城上輪少踢一人，吞下水晶宮兩蛋，領隊哥迪奧拿領軍在聯賽重返勝軌，認為球隊踢出他入主以來最佳表現，「能入兩球我已很滿足，最重要是球員來到奧脫福，仍能有如此表現，這是我執教6年來最開心一仗」。

普巴未續約 或明夏離隊

同時，今場因停賽無緣上陣的曼聯中場保羅普巴，其續約進度亦未如理想。有傳這名法國隊中場兩年前要求續約不果，今夏曼聯提出新約時，反而希望獲得更佳待遇而未動筆，會方已傳出考慮不再與他談續約，讓其明夏以自由身離開。