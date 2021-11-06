傑志曼市孖寶 早餐遊戲之道 史葛謝家強睇好曼城打吡降魔

文：余瑋、圖：鄧宗弘

足球訓練常見的「馬騮搶球」環節，成為傑志球員今季每次操練開始時的指定動作。球員圍圈不斷互相傳球，避免站在中央的兩名球員截得皮球。每輪成功傳球20次就當搶球者輸，傳球者被截到皮球就要改做搶球者。傑志今季有外援及入籍兵為首的10多名球員參加，包括球星丹恩奴域、巴爾拿、查理史葛、朴俊炯，還有安永佳、入籍兵艾里奧、丹尼、艾力士和杜馬思等港將，落敗最多次的球員，便要為所有參與球員買明天早餐。無論參與者還是未有參與的本地球員，最近話題總離不開這個「早餐遊戲」。

操練玩馬騮搶球 敗者買早餐

出身雙雄青訓 背景似易相處

謝家強（Sean）透露，上季起傑志球員已有玩「馬騮搶球」來贏取咖啡或茶，但今季大家將獎賞「升級」變成翌日早餐，透露至今買最多次早餐是史葛和安永佳，「通常每次都有2至4名球員落敗，大家都有輸過，上季最常輸是杜馬思，今季查理成為了新杜馬思，他和安永佳經常輸，令大家常有免費早餐」。他認為，外援以至本地球員均關係不錯，成為傑志戰績穩定原因之一。

來港發展第2季的查理史葛說，過去在英國也常在操練與隊友玩這類遊戲，但球會已準備早餐，會改為「彈耳仔」懲罰落敗球員，「這種來來回回的輕鬆遊戲，其實可建立到團隊精神，因為大家變得不想輸，每次傳球或攔截都設法做得好」。對於來到傑志後要經常買早餐，他笑言與同樣24歲的安永佳面對一眾經驗老將時，年輕球員難免較輸蝕，應分兩組作賽或較公平。

史葛與謝家強同在英國出生，分別出身英超豪門曼聯及曼城青訓。史葛透露上季效力愉園時得悉謝家強與他背景相似，「大家都是曼市人」，今季加盟傑志成為隊友後，對方曾帶他參觀傑志中心及介紹隊友，笑言甚得這名比他年長5歲的前輩關照，「我們住在同一棟公寓，每次都會一起出發操練。我和他都可踢中場和後衛，他比我有更多經驗，操練時也教我很多」。謝家強認同他們都在英成長較易相處，惟笑言史葛如今在港已有女友，「已是個好男人」，不用再就適應香港生活上求助。

今季英超首場曼市打吡今晚開戰，作為兩支曼市球隊的青訓產品，謝家強及史葛卻同樣向曼城投下信心一票。謝家強曾任曼城預備組隊長，但自小受屬曼聯死忠的叔叔影響而成魔迷，惟今次認為曼城可大勝3：0，「雖然我希望曼聯可帶來驚喜，但現時曼城保持風格踢得更有隊形，反觀曼聯表現不穩，只是倚重球員能力，當然打吡總是難以預計」。與曼聯球星拉舒福特及麥湯米尼同期的史葛認為，以曼聯今季防守問題，估計曼城勝2：0已很保守，「我也想曼聯贏，但曼城現在更強。曼聯今季防守有不少失誤，我認為是戰術出現問題，令防守球員感到困惑，不清楚如何執行場上角色。曼聯要入球，可能又要依靠C朗（基斯坦奴朗拿度）」。