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2021年11月6日星期六
曼城開季慢熱 近期挫折無傷大雅 打吡征曼聯贏面大 基亞利殊融入體系更勝C朗
車路士迎般尼爭八連捷 普列錫簡迪復出候命
沙維重返巴塞執教鞭 艾薩德證離隊回巢 料獲補償兼戰甘柏盃
領熱刺首擊險勝 干地：鍛練機會
76人五連勝升東岸榜首
體壇快訊：李卓耀德國賽16強下馬
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傑志曼市孖寶 早餐遊戲之道 史葛謝家強睇好曼城打吡降魔
與家人港英分隔 史葛疫下思鄉
港女甲今開鑼 半職傑志劍指錦標
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【明報專訊】（請看附圖）
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