領熱刺首擊險勝 干地：鍛練機會

明鬥愛華頓 認備戰時間不足

熱刺開賽28分鐘內，藉孫興慜、盧卡斯莫拉及維迪斯後衛積及拉斯慕臣擺烏龍領前，卻於32和39分鐘連失兩球，更有熱刺守衛基斯甸羅美路在59分鐘「兩黃一紅」，但維迪斯守將杜基希及門將舒曉拔也分別於81和85分鐘被逐，熱刺終以3：2險勝。

干地說：「這是一場瘋狂的比賽，我不喜歡它。瘋狂代表什麼事都可發生。球隊肯定需要改善和耐性，這關乎很多戰術及體能上的工作，它可為未來的重要目標鋪路。」他又認為這次慘勝是對熱刺球員的一次鍛煉，有利將來的比賽。熱刺將在明晚英超作客愛華頓，干地坦承備戰時間不足，因「球員剛比賽完畢，翌日便展開工作是不可能的」。

此外，有莫耶斯執教生涯第1000次領軍的韋斯咸，在歐霸Ｈ組因中場湯馬士蘇錫克末段擺烏龍，被主隊亨克逼和2：2完場，卻無阻4戰得10分的「鎚仔幫」提早兩輪出線。C組李斯特城主場以1：1逼和莫斯科斯巴達後以5分排第3，少榜首拿玻里及次席歷基亞2分和1分。