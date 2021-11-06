沙維重返巴塞執教鞭 艾薩德證離隊回巢 料獲補償兼戰甘柏盃

艾薩德的聲明中指出：「沙維數天前告訴我們，他希望在這個特殊的時間返回巴塞隆拿，因為他的母會正經歷關鍵時刻，我們理解這一點，決定不阻止他。他和他的家人在多哈仍將受到歡迎，我們的關係也將繼續。」據報沙維回巢的條件包括巴塞季前需赴卡塔爾友賽艾薩德，而後者亦獲准參加季前的甘柏盃，而巴塞須繳付違約費予艾薩德，但兩陣營均未有透露數目。

巴塞征切爾達 迪比利再因傷缺陣

此外，巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利日前在歐聯作客小勝基輔戴拿模後備上陣25分鐘，亦是逾5個月來首為巴塞披甲，詎料賽後證實觸傷左腿筋，暫未知養傷期，惟肯定與報稱腰部痛楚的達斯，今晚西甲無緣征切爾達。24歲的迪比利於2017年加盟後傷患頻仍，近5季上陣119次入30球。巴塞其餘4個傷兵是前鋒阿古路、巴夫韋迪、中場柏迪及守將碧基。

皇馬誓登頂 傳PSG斟卻奧斯

至於西甲排次席的皇家馬德里明晨若在打吡戰擊退「升班馬」華歷簡奴，便可趕過明晚才作客奧沙辛拿的皇家蘇斯達登頂，惟皇馬中場卻奧斯賽前傳言獲法甲一哥巴黎聖日耳門（PSG）垂青。PSG明晨作客下游的波爾多恐有美斯續因傷，與中場馬高華拉堤及新兵守將沙治奧拉莫斯一起避戰。