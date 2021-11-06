曼城開季慢熱 近期挫折無傷大雅 打吡征曼聯贏面大 基亞利殊融入體系更勝C朗

曼聯vs.曼城 now611/621台 晚上20：30直播

不同教頭有不同風格，此處說的乃言談風格。以哥迪奧拿為例，若然麾下有何不善，他只會比柏高這種未教過波的低級花生友更一針見血，直認不諱甚至主動投案，像提及過的，數年前批評史達寧貢獻助攻前的盤球太冒進，又或是今季歐聯贏波後直斥基亞利殊防守不力。曼城近期所遭挫折中，先是聯賽盃用副選咬不入韋斯咸再射輸十二碼，戰果跟爆冷二字沾不上邊，藍月對上N屆連霸也只能稱他們太變態，叫人忘記了盃賽的偶然性，是以出局後哥帥冇投訴。

艾達臣表現下滑 冇中鋒板斧減

接着乃上周不敵水晶宮，倒可以多講少許。其一為艾達臣的跌watt，這兩年有好些以舊日水準救得到的攻門差之毫釐失守，把關能力比之剛續約四年的美國國腳史提芬已無太大優勢，但腳下功夫在英超門將中仍無出其右。其二為哥帥賽後也坦承的製造攻門較少，背後原因除了正常的演出波動，亦關乎水晶宮重建緊密防線，復現格食格本色；同時藍月陣內無中鋒，連栽培轉型的費倫托利斯也長唞，確實少了一道緊急狀態下的強攻板斧，這也是為何曾言C朗去曼聯抑或曼城舉足輕重。

其三則為中堅組合違反傳統智慧不斷轉換，基本上以魯賓戴亞斯做膽輪流配搭，最起碼上輪領紅的拿樸迪今日停賽又要變。當中可能考慮到傷患史避免用殘，亦可能出於更高層次的戰術所需。無論如何，藍月的防務依然數一數二，皆因重點為中前場的逼搶做得好，如非遇上水晶宮這樣習慣長傳bypass壓迫的專才，中路守將的直接壓力一般不大。最典型例子乃完勝車路士之役，包括被罵完不久的基亞利殊在內，由前線五人的遮線和埋牙，到洛迪的執漏與兩閘的貼身人盯人，以至中堅及門將的層層進迫，悉數完美執行。

換言之，以上隱患其實帶點無病呻吟意味，亦無簡單直接的解決辦法，至少於轉會窗重啟前沒有。何况藍月屢屢開季慢熱，反觀榜首的車仔實在太穩定、執分效率太高，惟一旦轉勢，區區幾分差距很易瞬間消失。無疑曼城暫時入球不算多，卻也絕不少；上次講過基亞利殊在進攻端的融入稍勝預期，如今於防守體系亦交到功課，儘管論搶鏡未必及得上C朗，實際功用卻動輒猶有過之。

曼聯搶分或須超水準

當然，拆車之戰屬藍月今季最佳發揮，不能視為benchmark，可是上仗也屬最差，同樣不該當作標準。假設曼城保持常規水平，觀乎曼聯周中歐聯又見手忙腳亂打回原形，那麼，不管傷癒的連迪路夫會否正選，不管蘇B會用三中堅或四人防線，紅魔都需要踢出十成甚至超水準，方有搶分機會——除非C朗整幾球世界波吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。