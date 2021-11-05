臨危受命掌熱刺 干地迎四大任務 複製拿達路盧卡古奇蹟 重塑卡尼再換血復興

撇除在2014至2016年擔任意大利隊主帥，干地近年在球會層面均能領軍稱霸本土聯賽，惟這名意大利前國腳的另一殺手鐧，是擅於扭轉劣勢。早於2007年時，他僅花兩季便帶領曾陷降班漩渦的巴里升上意甲；2011年執教祖雲達斯前，「斑馬兵」仍在中游徘徊，其後卻連續3季稱霸意甲。要帶領開季10戰得15分、暫列聯賽第9位的熱刺走出困局，對干地來說絕非陌生。

熱刺射手哈利卡尼今季表現低迷，至今在英超只攻入1球，拍檔孫興慜獨力難支，9戰入4球已成隊中神射手。干地首要任務，毫無疑問是重塑卡尼成為進攻核心。早在2019年接掌國際米蘭時，同樣信心低迷的盧卡古從曼聯加盟，與拿達路馬天尼斯的組合不被看好，卻在意甲重獲新生，上季合共攻入41球成重奪意甲關鍵。干地若重施故技採用3-5-2陣式，將有助發揮卡尼這名英格蘭國腳的用球能力。

翼衛欠奉不符風格 或斟國際米蘭3將

側重戰術成效的干地，另一重任是要尋找符合要求的球員。從車路士的馬高斯阿朗素，到國際米蘭的阿舒拉夫，干地素來要求翼衛擅攻擅守，但環顧熱刺陣中，卻只有利古朗等寥寥數人，盧卡斯莫拉及貝雲積等翼鋒或遭清洗。中後場方面，干地慣用護球能力出色的防守球員，哈利雲克斯及尼當比利雖符合要求，但表現欠穩定。明年1月轉會窗，干地勢重錘出擊，前東家國際米蘭中場史堅尼亞、尼高路巴列拿及波索域，近日均與熱刺扯上關係。前線方面，費倫天拿新秀杜辛華荷域亦聲名鵲起，倘加盟將有助減輕卡尼及孫興慜的負擔。

提振士氣成考驗 培養洛里斯接班人

干地如何提振熱刺更衣室士氣亦成考驗。上季執教國際米蘭時，干地曾與馬天尼斯傳不和，兩人卻以一場拳擊友賽和好如初，可見這名意籍主帥擅於捕捉心理。此外，隊長兼門將洛里斯近年表現回落，干地如何將副選高連尼打造成接班人，對熱刺未來發展勢成關鍵。洛里斯昨接受球會訪問時則「賣口乖」，稱干地是具野心的領隊，期待與對方合作。

（英超消息）