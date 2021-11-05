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2021年11月5日星期五
紅軍提前出線 增十字軍埋危機 阿諾特兩助攻雙殺馬體會 聯賽追不敗紀錄
曼城撕布登頂 哥帥抱怨打吡前少一天休息
賓施馬起孖領皇馬奏捷 夏薩特被棄用恐離隊
歐陽若曦征澳門大賽車 毋懼隔離21天盼經驗制勝
伍家朗挫印尼隊宿敵 德國賽闖8強
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體壇快訊：麥維迪夫續追年終一哥
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摩連奴為紐奴抱不平 暗斥班主欠耐性
沙維認欲回巢巴塞掌帥 艾薩德爭冠拒放行
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【明報專訊】（請看附圖）
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