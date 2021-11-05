賓施馬起孖領皇馬奏捷 夏薩特被棄用恐離隊

雲尼斯奧斯在14和61分鐘助攻賓施馬，助皇馬以2：1擊退一度在39分鐘追和的薩克達。雲尼斯奧斯近5次披甲獨取4球和有3個助攻，他賽後說：「我為能再次助攻賓施馬而高興，我願協助他首奪金球獎。」

安察洛堤昨仗只派遣兩後備球員，夏薩特、馬高阿辛斯奧及馬些路被棄用，「肥安」說：「感到憤怒是正常的 ，我明白這感受，那是熱身40分鐘後未被派落場。我已向球員致歉，但我不想再換人。」他近期已兩次透露不會重用夏薩特，令這名球星前途未卜。

國米凱旋 山齊士破入球荒

國際米蘭則有阿歷斯山齊士後備上陣1分鐘後開齋，取得2017年2月效力阿仙奴以來首個歐聯入球，助球隊作客以3：1輕取舒列夫，令後者以1分落後國米排第3。國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基賽後相信，是役為下仗在意甲對AC米蘭注下強心針。

賀拿再建功 阿積士提前晉級

C組的阿積士憑鋒將施巴斯坦賀拿建功，作客以3：1勝有曉姆斯於29分鐘直接領紅的多蒙特，賽後4戰全勝得12分，領前士砵亭和「蜂兵」6分，提早出線。賀拿以7球排射手榜次席，只少拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基1球。