紅軍提前出線 增十字軍埋危機 阿諾特兩助攻雙殺馬體會 聯賽追不敗紀錄

阿諾特在13和21分鐘右路傳中，讓迪亞高祖達及沙迪奧文尼頭頂腳踢建功，助利物浦在分組賽雙殺馬德里體育會，馬體會有後衛菲臘比蒙達里奧早在36分鐘踢跌文尼直接領紅。阿諾特今季首次一仗兩度助攻，賽後獲紅軍名宿高治盛讚，「他擁有助攻的質素，那控制戰局的能力和表現令人難以置信。英格蘭隊擁有很多優秀右閘，我喜歡車路士的列斯占士，但阿諾特是最出色的」。

阿諾特歸功3隊友製造機會

AC米蘭和波終止三連敗

阿諾特歸功同活躍於右路的前鋒穆罕默德沙拿，「我倆在陣對彼此都重要，每場比賽都是。我們真的很有默契」。他又指中場法賓奴昨仗復出，能令佐敦軒達臣推前，有助紅軍發揮，「這可更多爭取控球和創造攻勢，為大勇的前鋒製造機會」。紅軍4戰全勝得12分，拋離次席波圖7分，提早以首名出線16強；波圖則在同一時間作客與AC米蘭踢成1：1。馬體會近5次歐聯對陣英超球隊法定時間全敗，現勝和負各一，只得4分排第3，若要爭取晉級，餘下兩仗迎戰AC米蘭和作客波圖不容有失，4戰僅得1分的AC米蘭在數字上仍有晉級可能。

鍾斯法明奴受傷 征韋斯咸添憂

紅軍跨季各項賽事18勝7和，連續25仗不敗追平1982年做出的紀錄，若下場英超作客近况不俗的韋斯咸無閃失，便可改寫歷史。惟高普證實中場居迪斯鍾斯賽前練習時眼部受傷缺陣，下半場入替文尼的前鋒羅拔圖法明奴，則因觸傷腿筋在78分鐘由奧歷治入替，勢無緣下仗。紅軍尚有拿比基達、占士米拿及哈維艾利洛養傷，堤亞高艾簡達拿已康復，昨在下半場後備入替法賓奴，或可緩解中場線隱憂。