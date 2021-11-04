外國記者稱在華採訪遭阻撓 國際奧委會：與北京冬奧了解

FCCC發表的聲明措辭嚴厲，先是表示關注北京冬奧組委與國際奧委會，未有予以外媒在華採訪冬奧時足夠透明度，質疑兩個組織違反奧林匹克約章48條，列明「奧委會需盡全力確保不同媒體能全面地報道奧運」。FCCC在聲明亦列出不同媒體採訪時的遭遇，有人表示報道一個比賽場地參觀團時，提及冬奧因人權爭議遭杯葛，被參觀團組織者威脅不再邀請他們採訪；亦有人質疑北京冬奧組委提供錯誤訊息，令他們被拒申請測試賽採訪證；有人則曾被要求在數小時內提交新冠病毒檢測結果，否則不能進場採訪。網站insidethegames引述國際奧委會發言人回應，表示「一直重視全球記者的工作，對FCCC的聲明表達關注，會與北京冬奧組委了解」。

現代五項或以單車取代馬術

另外，一名德國隊現代五項教練今夏領軍出戰東京奧運，在馬術障礙賽時出拳揮向拒絕跨欄的馬匹，遭國際現代五項協會（UIPM）取消資格。insidethegames報道，UIPM本周舉行會議，投票決定會否將馬術剔出現代五項，由單車取而代之。