川崎提前4輪衛冕日職 有望再寫隊史得分紀錄 鬼木達膺冠軍教頭之最

日職昨在當地的文化之日舉行周中第34輪賽事，衛冕的榜首之師川崎前鋒憑後衛謝斯爾卡度素於33分鐘，藉一次角球攻勢近門混戰射入先開紀錄。惟全場攻勢較多的川崎，及後多次未能把握機會拉開比數，至89分鐘終被今夏由馬賽回流的日本國腳後衛酒井宏樹，在門前補射入網，為客軍浦和紅鑽扳平完場。

主場遭逼和 餘下4仗勢再寫歷史

同時間比賽的次席球隊橫濱水手，卻在主場以0：1不敵大阪飛腳，令川崎在餘下4輪拉開榜首優勢至13分，提前宣告日職兩連冠，亦是球隊近5年來第4次奪得聯賽錦標。主帥鬼木達同時超越現為日本隊主帥的森保一，成為史上最多日職冠軍頭銜的教頭，這名47歲昔日川崎名將，上季已成為日職史上最快領軍100勝的教練；而目前川崎34戰得85分，已打破上季83分的隊史單季得分紀錄，加上今季因疫情臨時增加了兩隊，在尚餘4仗下勢將進一步刷新紀錄。

兩大主力季中離隊 鬼木達：克服困難

川崎前鋒今年甫開季已確立榜首地位，但季中有兩大主力田中碧及三笘薰被歐洲球會挖角離隊，主帥鬼木達昨日在賽後說：「老實說這真的是鬆了一口氣，今季有很多困難時刻，但球隊上下都能正面克服，是役雖然僅是和局，但球員們的鬥心值得稱讚。」日職理事長村井滿昨亦大讚川崎今季取得壓倒性勝利，在疫下更是得來不易，「面對疫情，各隊都面對很多困難，職球員為此有不少犧牲，球迷亦只能拍手不能歡呼，能在這環境下有如此佳績確實不易」。

神戶守第3續爭入亞冠

另外，力爭以前3名出戰下季亞冠的神戶勝利船，昨於主場憑武藤嘉紀、連干哥利亞、山口螢及戴恩費斯杜格拉斯各建一功，以4：2擊敗仙台維加泰，以3分領先名古屋鯨魚續守第3位。