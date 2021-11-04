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2021年11月4日星期四
C朗歐聯再救主 曼聯折將打吡危 馬古尼捱批華拉尼再傷 名宿憂難敵藍月
羅拔仔歐聯百戰戴帽 拜仁4戰全勝提前闖16強
法迪領巴塞揚威基輔 管理層赴多哈斟沙維回巢掌帥
干地未獲簽證缺席記者會 歐協聯料趕及演接掌熱刺首戰
伍家朗德國賽闖16強
太陽主場捕鵝 CP3助攻升史上第3
體壇快訊：阿特蘭大勇士破26年錦標荒
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川崎提前4輪衛冕日職 有望再寫隊史得分紀錄 鬼木達膺冠軍教頭之最
外國記者稱在華採訪遭阻撓 國際奧委會：與北京冬奧了解
瑞士法院起訴白禮達柏天尼
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【明報專訊】（請看附圖）
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