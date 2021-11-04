體壇快訊：阿特蘭大勇士破26年錦標荒

火箭或3屆世界賽後退役

正出戰英格蘭桌球公開賽的「火箭」奧蘇利雲，昨表示除非主辦方提供額外獎金收入，否則不會專程出征參與排名賽的外圍賽。下月滿46歲的他又表示，計劃再戰3屆世界賽後，便會考慮退役。他日前在英格蘭公開賽首圈過關，打入64強。

佐高域傷癒復出響頭炮

網球世界一哥佐高域昨在巴黎大師賽男單32強，以盤數6：2、4：6及6：3擊敗匈牙利籍球手富素域斯，取得自9月中美國公開賽4強後，首場單打勝仗。他當時於美網決賽敗陣後養傷至今，昨表示期望藉更多賽事改善表現，但未提及會否在明年初出戰澳洲公開賽。

3板球港將入選明年T20賽

「FairBreak女子T20板球邀請賽」明年5月首度落戶香港，香港板球總會昨公布港隊隊長陳嘉瑩、隊員Mariko Hill及Ruchitha Venkatesh入選。賽事為期15天，不同國家好手將分成6隊應戰，屬港隊前隊長的Mariko Hill期望藉此互相學習。