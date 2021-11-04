干地未獲簽證缺席記者會 歐協聯料趕及演接掌熱刺首戰

熱刺明晨將於歐洲協會聯賽G組迎戰維迪斯，前晚才接掌兵符的意籍名帥干地，因工作簽證問題缺席賽前記者會，但意媒消息稱，他將在日內取得簽證，趕及是役首為新東家督師。

稱執教熱刺感榮幸 以團隊為重

干地接替早前被解僱的紐奴接掌熱刺，是他2016至2018年執教車路士後，第2次擔任英超球隊主帥。他說：「執教熱刺是我的榮幸，這裏有好的球迷、好的球場、好的文化，我希望能在此取得成功，我的足球哲學很簡單，就是踢出熱情，以團隊為重。」

不過，這名上季帶領國際米蘭奪得意甲冠軍的教頭，雖已在接掌後隨即帶隊操練，但因仍未取得工作簽證，因此未有出席歐協聯的賽前記者會。據英國《每日郵報》引述意媒消息指，干地將在日內取得簽證，趕及在明晨迎戰維迪斯的賽事首次督師。軍情方面，熱刺目前僅得兩名小將拜恩基爾及賴恩施斯隆屬「十字軍」，加上球隊暫僅以3戰得4分排G組第3，料干地或會改變此前紐奴的全副選陣，排出較強人腳出戰。

另外，僅以3戰得4分在歐霸C組排第3的李斯特城，明晨將迎戰榜尾得3分的莫斯科斯巴達，勢成出線關鍵戰，料上輪作客對方時「大四喜」的前鋒達卡，續掛帥領銜爭勝。