法迪領巴塞揚威基輔 管理層赴多哈斟沙維回巢掌帥

巴塞上月底辭退朗奴高文後，昨首度重返歐聯戰場，作客烏克蘭勁旅基輔戴拿模，與主場一役同樣以1：0取勝。周日滿19歲的法迪養傷兩仗後復出，即在70分鐘禁區內勁射破網奠勝，做出阿古路慣常的慶祝動作，賽後他說：「勝利是獻給阿古路的，他為隊友貢獻很多，現在需要休養一段時間，大家都希望他盡快康復。」巴塞連同西甲近4戰首勝，在歐聯E組則2勝2負得6分，以2分優勢領先賓菲加居次，但落後榜首的拜仁慕尼黑6分。《馬卡報》則報道，巴塞管理層賽後飛往多哈，與沙維及其執教球會艾薩德磋商，希望可以將這個球會名宿帶回球隊掌帥。

艾歷臣意甲禁上陣或返阿積士

另外，哥迪奧拿今晨領曼城在歐聯A組迎戰布魯日，賽前向舊部阿古路送上祝福。至於丹麥隊球星基斯甸艾歷臣今年6月出戰歐洲國家盃時，亦在場上因心臟問題暈倒，已植入心臟除顫器，但因意甲條例被禁止重返國際米蘭，據報他考慮轉投荷甲母會阿積士。