C朗歐聯再救主 曼聯折將打吡危 馬古尼捱批華拉尼再傷 名宿憂難敵藍月

曼聯昨仗續踢3中堅陣式，在11分鐘先失一球，完半場前由C朗接應般奴費南迪斯回傳扳平1：1。阿特蘭大換邊後56分鐘由杜雲沙柏達突破越位施射再領先。戰至補時1分鐘，C朗於禁區頂窩利地波抽入，為紅魔搶回一分，賽後在F組4戰7分續居首。維拉利爾主場以2：0擊敗年青人後同得7分緊隨曼聯，阿特蘭大5分排第3。

C朗累積127球 蘇斯克查：媲美米高佐敦

C朗在今屆4場歐聯分組賽入5球，近3場更在關鍵時刻建功，包括主場對維拉利爾及阿特蘭大攻入絕殺球，協助曼聯3仗兩勝一和共取7分。今夏回巢的他在紅魔累積127個入球，超越蘇斯克查在球員時代攻入126球，升上隊史射手榜第15位。蘇斯克查再次靠C朗「續命」，他形容C朗媲美「籃球之神」米高佐敦的影響力，「C朗是球壇最出色的球員，就像芝加哥公牛擁有米高佐敦時，相信也會有同樣感覺。最後關頭若要委以重任，絕對就是C朗了。他入球比我多，我OK」。阿特蘭大主帥加斯柏連尼也特別讚譽及敬佩C朗。C朗則承認能夠逼和對手帶點幸運成分，表示正因為從不放棄鬥到最後，才有這結果，但認為球隊「仍然需要提升表現，繼續互相適應戰術和風格」。

普巴復任正選續不濟 史高斯:需隊友扶持

曼聯和波後亦帶來隱憂，上仗剛傷癒的中堅華拉尼，在38分鐘再次因傷退下火線，出戰周六英超主場對曼城的曼市打吡成疑，蘇斯克查說：「華拉尼感覺腿筋有些不適，你不能讓他冒險。」縱使昨仗臨危受命正選的中堅艾歷拜利表現獲各界讚賞，但隊長哈利馬古尼繼續時有犯錯，飽受抨擊。名宿史高斯及里奧費迪南均認為，紅魔若維持這樣的表現去迎接曼市打吡，將有可能再次以大比數落敗，里奧說：「球員很鬆懈，踢得並不緊張，而且有些混亂，是C朗拯救了球隊。」此外，在英超停賽的保羅普巴昨復任正選，但上陣69分鐘表現差勁，多次後場被迫甩皮球而幾乎釀成失球，史高斯認為這名法國隊中場身邊需要有經驗球員多加扶持，「否則他直到35歲，都會繼續犯下愚蠢的錯誤」。