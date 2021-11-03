干地接掌熱刺 年薪逾億 傳獲16億增兵 誓領軍當主角

今夏幾乎接手 已抵英或周五督師

轉會新聞名記羅曼奴前天確認，干地已身在倫敦，將出任熱刺領隊，簽約至2023年6月，球會終在香港時間昨晚公布消息，除了合約期18個月，亦有續約條款。干地表示為重返英超感到興奮，又大讚熱刺擁有世界級設施，急不及待領軍成為英超的主角。他又說：「我與熱刺今年夏天未能簽約，全因我與國際米蘭解約來得太突然，覺得未是時候再執教球隊，但利維（班主）的熱情及決心感染了我，現在機會重臨，會好好把握。」預料他若辦妥簽證，周五勢帶隊在歐洲協會聯賽迎戰維迪斯，兩天後在英超作客愛華頓。

52歲的干地過去一個月與多隊英超扯上關係，先是躍升成為豪門的紐卡素，然後在曼聯接連落敗，包括在主場5球慘敗予利物浦，便盛傳領隊蘇斯克查一旦被辭退，這名意籍教頭願意接手「救火」，但「真命天子」是上周六被「紅魔」作客3球擊敗的熱刺。熱刺足球總監柏拉迪斯曾在祖雲達斯與干地共事，今夏聘請紐奴前，有指首選其實是干地，但因轉會資金及計劃缺乏雄心而未有下文，如今可令他回心轉意，據報除了年薪高達1300萬鎊（約1.38億港元），亦獲會方承諾大破慳囊，斥資1.5億鎊擴軍。

冬窗擬斟意甲兵 舊部迪維積波索域成目標

據報干地希望明年1月冬季轉會窗重開時，簽入4名來自意甲的新兵，目標為國際米蘭後衛迪維積及中場波索域、費倫天拿年輕前鋒杜辛華荷域，以及AC米蘭守將阿利斯奧羅馬洛尼。干地採用3中堅陣式聞名，他在2011至2014年替祖雲達斯達成意甲三連霸，2016/17年首戰英超即為車路士封王，上季助國際米蘭相隔11年再成意甲盟主，擁有錦標履歷支持。如今第二度挑戰英超，干地需要在大半季內帶領熱刺走出首場10場聯賽輸5場的低谷，以及令低迷的射手哈利卡尼重新振作。

（英超消息）