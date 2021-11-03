體壇快訊：吳安儀英格蘭賽首圈負冰咸

泳總東奧祝捷 何詩蓓隔空致謝

香港游泳總會前晚舉行東京奧運祝捷會，身處歐洲備戰國際游泳聯賽的兩銀得主何詩蓓拍片答謝支持。其餘東奧泳手歐鎧淳、何南慧、譚凱琳、黃筠陶、楊珍美等，與領隊及教練團獲特首林鄭月娥頒發紀念獎座。港隊本周在九龍公園出戰長池分齡錦標賽。

巴甲球迷不滿判決毀VAR設備

巴甲球隊甘美奧前天於聯賽迎戰彭美拉斯，先開紀錄後遭對手連入兩球反勝3：1，其中一球經視像裁判（VAR）覆核為12碼，有球迷不滿判決，完場時衝入球場，破壞VAR電視設備，又嘗試衝入更衣室，要由警察進場平息衝突，球隊面臨罰款及閉門作賽處分。

F1不排除新季全用衝刺賽

世界一級方程式賽車（F1）今季在3個分站試行衝刺賽，期望決定正賽排位時增添刺激場面，傳統排位賽在衝刺賽前舉行。賽會營運總監Ross Brawn昨表示，不排除新季統一改用衝刺賽。F1賽會早前與國際汽聯及車隊協議，下季會有6站試行衝刺賽。