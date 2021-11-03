體壇快訊：吳安儀英格蘭賽首圈負冰咸

【明報專訊】香港桌球天后吳安儀昨持外卡出戰英格蘭公開賽，首圈即要越級挑戰45歲東道主兼前世界冠軍冰咸。這名港將先取首局，但對手之後連續打出一棒「80+」，反超前局數3：1。吳安儀雖緊接打出一棒53度，惟最終亦無法取下此局，以局數1：4敗陣，下月放眼蘇格蘭公開賽。
泳總東奧祝捷 何詩蓓隔空致謝
香港游泳總會前晚舉行東京奧運祝捷會，身處歐洲備戰國際游泳聯賽的兩銀得主何詩蓓拍片答謝支持。其餘東奧泳手歐鎧淳、何南慧、譚凱琳、黃筠陶、楊珍美等，與領隊及教練團獲特首林鄭月娥頒發紀念獎座。港隊本周在九龍公園出戰長池分齡錦標賽。
巴甲球迷不滿判決毀VAR設備
巴甲球隊甘美奧前天於聯賽迎戰彭美拉斯，先開紀錄後遭對手連入兩球反勝3：1，其中一球經視像裁判（VAR）覆核為12碼，有球迷不滿判決，完場時衝入球場，破壞VAR電視設備，又嘗試衝入更衣室，要由警察進場平息衝突，球隊面臨罰款及閉門作賽處分。
F1不排除新季全用衝刺賽
世界一級方程式賽車（F1）今季在3個分站試行衝刺賽，期望決定正賽排位時增添刺激場面，傳統排位賽在衝刺賽前舉行。賽會營運總監Ross Brawn昨表示，不排除新季統一改用衝刺賽。F1賽會早前與國際汽聯及車隊協議，下季會有6站試行衝刺賽。