祖達倒戈誓領紅軍退會出線 同鄉菲歷斯拚射術 求領馬體會開齋

利物浦上場歐聯作客馬德里體育會，藉穆罕默德沙拿入兩球及拿比基達建功，以3：2勝出，現於B組3戰得9分居首，領前馬體會及波圖5分。馬體會上仗負紅軍主因是梅開二度的基沙文，在下半場初段直接領紅，也因此無緣征晏菲路，令該仗只能後備上陣10分鐘的蘇亞雷斯，是役勢頂替擔正。然而，此役勝負關鍵人物，或是阿蘇的隊友祖奧菲歷斯及紅軍的迪亞高祖達。

祖達搶法明奴正選 冀未來一同上陣

基沙文停賽 阿蘇料掛帥鬥舊會

祖達於2016年被馬體會收購，先後被借至波圖和狼隊，至2018年轉投狼隊前，未嘗為馬體會披甲。他去年投紅軍，從「埃及文明」進攻組合之一的的羅拔圖法明奴手上搶去正選席位，但其後因不時受傷錯過比賽。法明奴近期已復勇，屢獲領隊高普稱讚，但在輪換前提下，祖達今次有望掛帥。24歲的他稱，過去代表狼隊作客紅軍，感受到晏菲路的威力，盼望這也能為馬體會帶來壓力，又希望與法明奴一起上陣，認為「只要配合得宜，我倆今季可與沙拿及沙迪奧文尼取得大量入球」。

菲歷斯是祖達在葡萄牙隊的競爭對手，21歲的他由於上季一直負傷比賽，連今夏歐洲國家盃亦失去正選。他日前在西甲終告打破長達8個月的入球荒，歸功從基沙文和阿蘇身上獲益良多。對於作客紅軍，他坦承「這將會是一場艱難的比賽，因為沙拿、文尼及祖達都是危險人物」。至於連同效力巴塞隆拿在內，將第4次倒戈紅軍的阿蘇則說：「紅軍主場作賽等於多打一人，但每支球隊都有長處及破綻，馬體會將針對敵軍的戰術，快速推進和打反擊。」

皇馬迎薩克達或缺賓施馬

D組次席的皇家馬德里同日迎戰包尾的薩克達，據報箭頭賓施馬或續因輕傷避戰，翼鋒夏薩特料可擔正。與皇馬同得6分的「一哥」舒列夫則以「黑馬」身分，迎戰手握4分兼可「夫添」作賽的國際米蘭。

（歐聯消息）