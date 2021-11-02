體壇快訊：港超入場須用「安心出行」

國足續阿聯酋戰世盃外

亞洲足協昨證實，中國隊（國足）在本月中的兩場世界盃外圍賽，將續於阿聯酋的中立場上演。暫於B組以1勝3負排尾二的國足，將分別於本月11及16日出戰阿曼隊及澳洲隊。另外，A組次席的韓國隊昨公布最新名單，其中效力法甲波爾多的前鋒黃義助因傷落選。

日韓將法國賽包辦錦標

法國羽毛球公開賽昨晨完成5場決賽，其中男單世界排名13位的日將常山幹太，以局數2：1反勝世界「四哥」的中華台北隊球手周天成。而女單頭號種子山口茜則直落兩局輕取日本隊友高橋沙也加封后。此外，男、女雙均由韓國組合勝出，而日本的東京奧運銅牌組合則在混雙奪標。

F1前車手任日眾議員

39歲前世界一級方程式（F1）日籍車手山本左近（圖），於前日舉行的第49屆日本眾議院選舉，當選為東海比例代表區眾議員。年少已於車壇成名的山本，2006年代表超級亞久里隊首次亮相F1，合共出場21次。近年轉戰政商界的他，現於父親成立的醫療公司擔任董事，並為執政自民黨成員。