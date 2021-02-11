AC米蘭刺馬續爭冠 伊巴謙聯賽400球 摩連奴主場不敗斷纜

曾先後與伊巴謙莫域在國際米蘭及曼聯共事的摩連奴，昨晨續派出譚美阿巴謙攻堅，但全場近24次射門仍未能平反敗局。伊巴謙於25分鐘主射時速達100公里的罰球先開紀錄，這名瑞典國腳換邊後，在禁區內被侵犯獲判12碼，隊友基斯爾操刀得手鞏固優勢。AC米蘭其後雖有迪奧靴南迪斯被逐，但羅馬至補時才靠艾沙拉維「破蛋」，終以1：2敗陣。AC米蘭賽後與榜首的拿玻里同樣11戰10勝1和得31分，但得失球差不及後者居次席；羅馬吞下今季第4場敗仗後則位列第4。

摩帥拒評執法 離場抗議免被逐

連同執教國際米蘭，摩連奴此前43場意甲主場賽事未曾敗陣，至昨晨終被AC米蘭打破。上月25日聯賽迎戰拿玻里時曾被逐的摩帥，疑因不滿球證判決，未完半場前便自行返回更衣室，至換邊後才重返場上督師，受訪時更拒評論執法，「只能說恭喜米蘭，就這麼多了，否則下星期你就不會見到我在場邊領軍。我為羅馬球迷不獲尊重感憤怒，但麾下足以昂首離開」。

伊巴謙反擊種族歧視

拿玻里凱旋續領群雄

與基斯爾遭羅馬球迷種族歧視的伊巴謙則說：「若我更年輕，那個罰球將可以時速200公里破網。我需要那些噓聲，這證明我的存在。」主帥皮奧利則直言勝仗增加麾下信心，球隊爭標形勢亦明朗化。

另外，拿玻里同日作客憑中場施連斯基建功，以1：0擊敗有老將列貝利任正選的沙蘭歷坦拿，賽後續不敗居首。主隊下半場有祖雲達斯借將卡斯坦奴斯被逐，但即使拿玻里其後有後衛高列巴尼領紅亦未能追平。主帥史巴列堤是役收起射手恩斯治尼，賽後稱因對方現疲態，為免受傷未有上陣。

費倫天拿射手杜辛華荷域則大演帽子戲法，領軍以3：0擊敗史柏斯亞，年內攻入25球更超越名將巴迪斯圖達及東尼的紀錄。