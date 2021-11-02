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2021年11月2日星期二
紅魔爭勝 還看C朗 歐聯征阿特蘭大 名宿籲全軍配合增效益
阿古路留院檢查心臟 巴塞征基輔4將通過體測
車路士作客續缺盧卡古華拿 杜曹笑稱復出改任翼衛
熱刺解僱主帥紐奴 干地傳赴倫敦勢接掌
卡拉斯高傳射 馬體會奏捷續追榜首
拉莫斯長唞 PSG恐提前解約
體壇萬聖節群星扮鬼扮馬
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AC米蘭刺馬續爭冠 伊巴謙聯賽400球 摩連奴主場不敗斷纜
安東尼領湖人射箭 冀行動回應質疑
體壇快訊：港超入場須用「安心出行」
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【明報專訊】（請看附圖）
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