熱刺解僱主帥紐奴 干地傳赴倫敦勢接掌

執教124天 隊史最短

熱刺日前在英超主場吞曼聯3蛋，10戰得15分，少一哥車路士10分。英國傳媒昨晨已報道，班主利維及足球總監柏拉迪斯召開危機會議，商議紐奴的前途，結果47歲的他與其教練團成員齊被解除職務。總計他在今季英超10戰5勝5負，乃隊史同期成績最差領隊，並成為熱刺最「短命」領隊。舊紀錄保持者是2004年領兵11場的辛天尼。

事實是熱刺球迷早已對紐奴失耐性，他們於球隊落後曼聯期間便高呼「你不知道自己在做什麼」。熱刺除在英超不濟外，在歐洲協會聯賽G組也以3戰得4分排第3。另外，目前仍在覓帥的紐卡素，據報最新目標是比利時隊主帥馬天尼斯及維拉利爾領隊艾馬利，車路士名宿泰利亦成新侯選者之一。此外，「喜鵲」的42歲名宿前英格蘭國腳中場戴亞，證實患上原發性硬化性膽管炎，需接受肝臟移植手術。

韋斯咸大勝維拉升第4

另外，韋斯咸昨晨在英超作客以4：1大勝在50分鐘少踢1人的阿士東維拉，賽後10戰得20分升上第4，領前第5的曼聯3分，少車路士5分。