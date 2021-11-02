紅魔爭勝 還看C朗 歐聯征阿特蘭大 名宿籲全軍配合增效益

由4-2-3-1改成3-5-2，再派出卡雲尼、C朗合組「70歲鋒線」攻堅，蘇斯克查在對熱刺的「生死戰」中成為贏家，但同時拉舒福特、格連活特等年輕鋒將則成為雙箭頭下的「犧牲品」。曼聯前球員夏格維斯就指出，蘇斯克查此舉是以大局為重，「這決定或會令他們失望，但為了球隊的攻守平衡，目前以C朗及卡雲尼作鋒線首選，也是無可厚非」。的確，卡雲尼在對熱刺一役不時回後協防，該仗他不單取得1個「士哥」，而且交出4次主動攔截及3次成功解圍（C朗只得各1次）。

阿特蘭大3戰不勝 主帥冀雪恥

另一曼聯名宿堅尼亦直言，要將C朗在前線攻堅的效益最大化，就只能盡力在防守上為他拆牆鬆綁，「很多人覺得球場應該要有11人全力奔跑，力爭每一個控球權。但有時候如果你陣中有天才球員的話，你只能跟他說『去前方做你要做的事』。看看對熱刺的第一個入球，那甚至稱不上是射門良機，但巨星如C朗就是有能力將其轉化成得分」。

相比稍有起色的曼聯，崇尚進攻的阿特蘭大，今季在意甲表現甚為飄忽，主場賽事已連續3場不勝（2和1負），而且11場聯賽只曾兩次保住清白之身。不過該隊主帥加斯柏連尼賽前則揚言，有力報回首循環反勝為敗之仇，「我們當然希望可以在曼聯身上全取3分，反壓他們升上榜首。曼聯與我們上仗意甲對手拉素相似，非常擅長在快節奏下作賽，可以視為球隊出戰歐聯前的最佳比賽測試」。

黃潛迎年青人缺兩主力

同時，與阿特蘭大同得4分的西甲「黃潛」維拉利爾，則會在主場迎擊位列小組包尾的瑞士球會年青人。主隊最近4場聯賽錄得1和3負劣績，加上該隊陣中兩名主力謝拉特摩蘭奴及祖安科夫皆有傷在身，要重演首循環作客以4：1大勝年青人而回的賽果，並不容易。