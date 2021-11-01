巴塞續不勝兼折將 碧基拉傷勢缺陣3周 阿古路留醫疑心律不正

巴塞隆拿上周中辭退朗奴高文，由B隊教練沙治暫時領軍，前鋒安素法迪及中場法蘭基迪莊等6名傷兵缺陣，球隊續用4-3-3陣式迎戰艾拉維斯。此役掛帥的阿古路比賽期間要求被換出，及至上半場末段，他躺在地上按着胸口，醫護人員迅速衝入球場協助。他在42分鐘站起來自行步出球場，由菲臘比古天奴入替。巴塞賽後發聲明稱，「阿古路上半場大部分時間出現胸口痛楚，離場後被送往醫院做心臟檢查」。沙治則說：「他有點暈眩，已送院，我暫時無可奉告。」曼城在Twitter以「與你一起」支持阿古路，又祝願對方「迅速復元」。

3.72萬人觀戰 20年來新低

巴塞鋒將迪比昨仗於49分鐘開紀錄，卻被艾拉維斯前鋒路爾斯干沙利斯在52分鐘扳平完場，令巴塞近3場西甲錄得1和2負，以11戰得16分列中游，少皇家馬德里8分。巴塞球迷似對球隊失去耐性，此役僅約3.72萬人進入可容納9.9萬人的魯營球場觀戰，約佔總容量的37.6%，是20年來新低。

沙維傳周四離艾薩德

沙治賽後鼓勵麾下，「碰基輔戴拿模前，我們定會嘗試提升球員士氣。他們亦應明白自己擁有非常高的足球水平，並藉此提高自信」。另外，西班牙《阿斯報》足球專家Javier Miguel稱，新帥大熱門沙維將在周四宣布離開艾薩德，但周六不會以巴塞教練身分在西甲作客切爾達，待國際賽檔期結束後，才於11月20日正式主場領軍，與愛斯賓奴上演打吡戰。

此外，領前卡塔爾聯賽的艾薩德，昨晨以4：1大勝吉達艾阿里，聯賽連續不敗增至35場，將在周三作客大戰次席的艾杜哈尼。