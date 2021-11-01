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2021年11月1日星期一
紅魔變陣拔刺 蘇斯克查保帥位 「70歲鋒線」 打吡前復蘇 C朗止入球荒看化批評
基達連續兩仗傷出 歐聯迎馬體會勢缺陣
簡達持「光時旗」 再籲杯葛北京冬奧
東方挫流浪開齋 功臣馮慶燁促更進取改善防守
法國賽混雙負傷4強止步 謝影雪德國賽盼重拾狀態
陳晞文按計劃鋪路轉任教練 李思穎劉知名將離港出征備戰亞運
體壇快訊：張瑋桓埃及賽反負奪亞
電視精選
巴塞續不勝兼折將 碧基拉傷勢缺陣3周 阿古路留醫疑心律不正
肥安無意挽留夏薩特 暗示可離皇馬
祖雲兩連敗爭標勢危 艾歷尼促麾下認清實力
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【明報專訊】（請看附圖）
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