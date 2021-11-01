簡達持「光時旗」 再籲杯葛北京冬奧

穿口號球鞋熱身

土耳其裔的簡達早前發布短片批評中國，更稱要還西藏人民自由，昨晨為塞爾特人作客華盛頓巫師，穿上的白色球鞋寫上「NO BEIJING 2022」、「NO RIGHTS NO GAMES」等字句。他賽後再上載4張寫有同樣字句的藍色球鞋相片，又留言寫道「習近平不能主辦即將舉行的冬奧」。前香港大專學界國際事務代表團成員、城大學生會前外務副會長邵嵐，隨後上載她與簡達在國會山的合照，二人手持「光時」旗幟，她稱感激簡達與港人同行。

美國全國廣播公司（NBC）表示，擁NBA轉播權的騰訊已將塞爾特人球賽下架，向NBA賽會了解原因未獲回覆，中國互聯網則無法再搜尋簡達資料。早在簡達拍片後，中國外交部發言人汪文斌回應道，簡達只是試圖引起注意。

爵士不敵公牛吞首敗

養傷多時的簡達昨日為「綠軍」上陣5分鐘，取得2分及3個籃板，球隊戰至加時以112：115作客不敵華盛頓巫師，吞下兩連敗。芝加哥公牛則在主場以107：99，令猶他爵士今季首嘗敗仗，大勇的迪羅辛再與拉雲合力取下58分。