紅魔變陣拔刺 蘇斯克查保帥位 「70歲鋒線」 打吡前復蘇 C朗止入球荒看化批評

曼聯上仗主場5球大敗予利物浦，蘇斯克查在這場「保帥位」之戰，放棄慣用的4-2-3-1陣式，改踢3中堅3-5-2陣式，後衛華拉尼傷癒復出，雙箭頭由合計70歲的兩大球星C朗及卡雲尼聯手攻堅。紅魔是役明顯變得積極，抵擋熱刺上半場連番攻門後，在39分鐘反客為主開紀錄，由般奴費南迪斯傳中予C朗窩利抽入，這名36歲球星在64分鐘傳予34歲的卡雲尼挑射得手，加上後備入替的拉舒福特完場前埋齋，曼聯作客大勝3：0，終止聯賽4場不勝，亦是各賽事近11場首次零失球，賽後10戰17分升上第5，仍落後榜首車路士8分。

C朗1傳1射 本周迎歐聯及曼城

熱刺射門零中龍 傳紐奴勢被炒

C朗傳射居功，打破4場聯賽入球荒，回應近期批評時說：「作為一間大球會，受到批評很正常，我已踢了18年職業足球，深明勝出會被讚完美，輸了就被罵垃圾，生活就是這樣，遇到困境就要立即改變。」蘇斯克查暫保帥位，料可在未來一周續領軍，於歐聯作客阿特蘭大及出戰英超曼市打吡。他承認過去一周非常艱難，因此需要球員經驗穩軍心，「今場是我執教曼聯3年來，起用年紀最大的陣容，現時要這樣做。卡雲尼在操練表現出眾，與C朗合作很好，團隊亦有所提升」。他又大讚麥湯米尼踢出最佳表現，亦強調即使重返勝軌，未忘雙紅會恥敗教訓。

名宿加利尼維利則認為，曼聯變陣後減輕後防壓力，卡雲尼亦使C朗在前場不用再單打獨鬥。熱刺吞下今季英超第5敗，昨仗零射門中龍，第350次為熱刺上陣的射手哈利卡尼表現乏善可陳。領隊紐奴離場時被球迷報以噓聲，據報球會正召開會議，討論是否在短時間內辭退這名英超8月最佳領隊。

哥迪奧拿拒歸咎拿樸迪被逐

曼聯的下仗對手曼城，前晚10人應戰以0：2負水晶宮，今季聯賽第2敗，落後車路士5分，亦是「藍月」跨季近10場聯賽主場第4場敗仗。領隊哥迪奧拿領軍英超第200場卻失利而回，他拒歸咎於領紅被逐的中堅拿樸迪，「球隊很多方面都做錯了，未能把握不少入球機會，即使踢少一人時，機會也比對手多」。拿樸迪領紅後將無緣3場聯賽，周六作客曼市打吡將缺陣。