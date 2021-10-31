劉知名為空手道播種 奧運不再兼缺學界 冀業界「做大個餅」

早在東京奧運刮起運動熱潮前，劉知名今年5月已踏出第一步，在訓練時間外的周末開辦訓練班。說到起因，他也帶點慚愧，「其實師父已提出了很多次，但我都因訓練與比賽而婉拒，直至今年疫情稍為緩和，才決定一試。疫後小朋友需要運動，或者就是一個開始的好時機」。妹妹今年8月在東奧摘得個人形銅牌，成為港隊在奧運史上空手道獎牌第一人。除了劉知名，李嘉維、李振豪、鄭子文等現役港將，近月亦分別設立道場育苗，劉知名透露自己主理的課程，也由5人小組擴展成20餘人，繼續小班教學，分時段助學生修行。

東奧熱帶動港將開班

5歲可起步 基本功穩根基

然而港人總是善忘，何况空手道消失於3年後的巴黎奧運，正式的學界賽又一直只聞樓梯響，一旦熱潮褪去，可會擔心打回原形？妹妹奪得奧運獎牌後，曾表示渴望得見學界賽出現，劉知名說：「以前我們也不屬於奧運項目， 可幸是不少隊友都投身教練行列，在坊間育苗回饋空手道界。大家一起做大個餅，將來學界賽成事，自然百花齊放，有更多未來希望參與。」奧運傳統項目如單車，因安全等各種因素未列入學界體育聯會賽事，劉知名深信空手道界可從業界做起，但承認只靠每年一項青少年賽，難讓新血藉實戰汲取經驗。

身兼幼苗計劃教練的劉知名亦強調空手道絕對安全，5歲已可投身基本功訓練，從禮節、馬步學起，也是柔韌度與平衡力的磨練，直至8歲便能看出潛能重點栽培。開班授徒後，他亦笑說看到與妹妹昔日修煉的影子，「我和妹妹約在10歲、11歲開始學空手道，今代更早開始打穩根基。現時行內不定期辦館內賽，近期亦聽過有隊友的學生參賽，一天要打7場，即要從64強打起，證明愈來愈多人投身空手道訓練」。下月滿33歲的他不諱言，教班亦猶如自己的一場修行，既為回饋這圈子，也為將來退役鋪路。

盼明年征亞運為港隊寫歷史

不過，上月在全運首奪運動會獎牌的他，仍渴望明年達成出戰亞運的第一次。妹妹劉慕裳下月中出戰世界賽，知名與港隊則於12月出發哈薩克備戰亞洲賽，他盼望藉此爭取佳績，增添明年獲選機會，與上屆亞運奪銅的妹妹齊齊圓夢，「空手道為我帶來不同機會，比賽以外還試過拍戲、做主持，教練是我將來可行的一條路，但此刻當然是看重運動員身分。明年若能出戰亞運，很可能是我第一次兼最後一次，希望可以把握衝牌機會，創出男子個人形的歷史」。

文：鄭嘉慧、圖：曾憲宗