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2021年10月31日星期日
阿仙奴擒狐續追前列 9戰不敗讚復勇 阿迪達稱防線滿希望
10人曼城負水晶宮 紅軍遭白禮頓逼和
乒乓孖寶盼乘奧運熱發掘新星
傑志6蛋贈香港U23 丹恩戴帽
艾薩德暗示沙維難回巢 巴塞會長認屬繼任人選
張小倫偕李慧詩鬧市宣傳 花劍隊疫下亂征途
體壇快訊：李卓耀法國羽賽8強飲恨
SUN周日體育直播
劉知名為空手道播種 奧運不再兼缺學界 冀業界「做大個餅」
傷患焉知非福 全運摘銅再求進
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【明報專訊】（請看附圖）
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