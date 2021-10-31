體壇快訊：李卓耀法國羽賽8強飲恨

吳安儀歐洲賽外圍賽止步

香港「桌球天后」吳安儀昨續於英國挑戰職業男子賽，惟在歐洲大師賽外圍賽首圈面對40歲老將高特，以局數0：5落敗出局；對手五度打出一棒「50+」。吳安儀將留英備戰明日開打的英國公開賽，繼續以外卡球手身分爭取男子職業賽首勝。

名古屋鯨魚首奪日聯盃

名古屋鯨魚昨於埼玉2002體育場上演的日本聯賽盃決賽，憑中場前田直輝及稻垣祥於47及79分鐘各建一功，以2：0擊敗大阪櫻花，取得隊史首座日聯盃冠軍，亦是球隊10年來首項錦標。

公牛主將長唞勢收咧

芝加哥公牛主力大前鋒柏祖威廉士，昨證實因上仗不敵紐約人一戰左腕脫骱須動手術，料養傷4至6個月，或提早收咧。另外，洛杉磯湖人昨於NBA常規賽憑傷癒復出的勒邦占士與「甜瓜」安東尼合取50分，主場113：101挫克里夫蘭騎士，重返勝軌。至於洛杉磯快艇昨雖有球星保羅佐治攻下42分，仍作客以92：111不敵波特蘭拓荒者，開季僅1勝4負。

拉度簡露家鄉8強出局

擁有羅馬尼亞血統的18歲英籍女網新星拉度簡露，昨於半個主場出戰特蘭西瓦尼亞公開賽，在女單8強以盤數2：6、1：6不敵烏克蘭籍球手高絲蒂沃，仍寫下個人在WTA巡迴賽最佳成績。這名應屆美網女單冠軍，賽後稱仍在適應巡迴賽急速生活節奏，冀未來持續進步。