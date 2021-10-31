阿仙奴擒狐續追前列 9戰不敗讚復勇 阿迪達稱防線滿希望

阿仙奴沿用上場聯賽擊敗阿士東維拉的正選陣容，主隊李城則由勞基湯馬斯取代有傷在身的翼衛列卡度彭利拿。客軍上半場可謂佔盡優勢，開賽僅4分鐘即憑中堅加比爾馬加希斯接應角球跳頂建功，加上伊美路維18分鐘後上撞射得手，個人連續2場聯賽取得「士哥」，助兵工廠半場手執2：0優勢。

防線穩健居功 9場僅失4球

換邊後李斯特城迅即作出調動，並多番利用兩翼傳中或在邊線發難製造攻勢。該隊全場控球率高達64%，而且射門達16次，比阿仙奴多7次。不過今仗貢獻8次撲救，賽後當選最佳球員的阿仙奴門將蘭斯達爾，下半場連番將後備入替的哈維班尼斯及盧卡文射門拒諸門外，最終助客軍保住兩球勝果而回，落後同日落敗的「三哥」曼城僅3分。阿仙奴領隊阿迪達賽後大讚球隊發揮出色，「能夠克服作客劣勢，在一支強隊身上全取3分而回不是易事，因此我十分高興」。他又形容，蘭斯達爾上半場救出占士麥迪臣的撲救「精彩絕倫」。

由季初三敗至如今9場不敗並只有4個失球，阿仙奴一條愈見穩健的防線可謂居功至偉，難怪兵工廠阿迪達賽前已表明對球隊防守表現信心十足，「我們的防守球員非常有潛質。他們個人技術固然出色，也有非常出眾的團隊意識，而且還很年輕。如果我們能好好培育他們，我有信心他們可以成為球隊未來5、6年的中流砥柱」。

韋斯咸征維拉誓寫隊史紀錄

至於韋斯咸上周中在聯賽盃淘汰上屆盟主曼城，昨經抽籤後將在8強與熱刺相遇，球隊今晚先乘勇作客出戰三連敗的阿士東維拉，冀挑戰球會史上最佳的英超8場作客不敗紀錄。而聯賽盃其餘抽籤結果包括利物浦主場迎戰李斯特城、賓福特對車路士，以及阿仙奴對新特蘭。