體壇快訊：大谷翔平膺MLB年度最佳

【明報專訊】美國職棒大聯盟（MLB）昨公布，效力洛杉磯天使的27歲日本名將大谷翔平（圖左），獲選為MLB年度最佳球員（POY），成史上首名亞洲球員獲膺此獎。而他同時獲選為年度最佳美聯球員，是名宿鈴木一朗後亞洲首人。另外，名古屋鯨魚今午與大阪櫻花上演日本聯賽盃決賽，爭取10年來首座錦標。
勇士公牛嘗新季首敗
金州勇士昨於NBA常規賽雖有「咖喱仔」史堤芬居里攻下36分，惟在主場戰至加時以101：104不敵孟菲斯灰熊，開季首嘗敗仗，以4勝1負跌落西岸次席。東岸方面，日前寫下25年來最佳開季的芝加哥公牛，亦在主場以103：104僅負紐約人，同嘗新季首敗。另外，波士頓塞爾特人中鋒簡達繼早前接連譴責中國政府後，昨再於社交網貼文寫上「FreeHongKong」等政治字眼。
拿玻里大勝博軍升榜首
拿玻里昨於意甲主場以3：0輕取博洛尼亞，賽後10戰得28分升榜首，與次席AC米蘭同分，而落後13分的祖雲達斯明晨則作客維羅納。另外，國際米蘭與前鋒拿達路馬天尼斯續約至2026年，並取消對方的買斷條款。
拜仁哀兵返德甲征柏林聯
拜仁慕尼黑取得德國盃歷來最大敗仗後，今晚哀兵轉戰德甲作客排第5的柏林聯，教練拿高斯文續因染疫無法督師。他指麾下是凡人非機器，故此也會犯錯。落後拜仁1分的多蒙特迎戰科隆續有艾寧夏蘭特等4名傷兵。