體壇快訊：大谷翔平膺MLB年度最佳

勇士公牛嘗新季首敗

金州勇士昨於NBA常規賽雖有「咖喱仔」史堤芬居里攻下36分，惟在主場戰至加時以101：104不敵孟菲斯灰熊，開季首嘗敗仗，以4勝1負跌落西岸次席。東岸方面，日前寫下25年來最佳開季的芝加哥公牛，亦在主場以103：104僅負紐約人，同嘗新季首敗。另外，波士頓塞爾特人中鋒簡達繼早前接連譴責中國政府後，昨再於社交網貼文寫上「FreeHongKong」等政治字眼。

拿玻里大勝博軍升榜首

拿玻里昨於意甲主場以3：0輕取博洛尼亞，賽後10戰得28分升榜首，與次席AC米蘭同分，而落後13分的祖雲達斯明晨則作客維羅納。另外，國際米蘭與前鋒拿達路馬天尼斯續約至2026年，並取消對方的買斷條款。

拜仁哀兵返德甲征柏林聯

拜仁慕尼黑取得德國盃歷來最大敗仗後，今晚哀兵轉戰德甲作客排第5的柏林聯，教練拿高斯文續因染疫無法督師。他指麾下是凡人非機器，故此也會犯錯。落後拜仁1分的多蒙特迎戰科隆續有艾寧夏蘭特等4名傷兵。