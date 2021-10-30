曼聯冀解困 換帥屬首選 蘇B能力不足 征熱刺或成「下台階」

季初把蘇斯克查列為X-factor，觀望可否開竅吐氣揚眉，結果呢？不進反退露了底。上次論及C朗回巢，紅魔可期進攻得到昇華，因他不僅把握力首屈一指，亦可於核心外圍產生威懾牽引敵衛。如今他確實經常或拉邊或墮後，惟相應入楔禁區的隊友卻匱乏，外圍同樣做不到局部人多打人少的突圍效果。對照哥迪奧拿、高普、杜曹甚至羅渣士的每個走位指令均目標明確，真箇相形見絀。單就此，已幾可肯定蘇B不夠班帶領紅魔再闖高峰。何况更大問題，果然一如預期，在於C朗逼搶不力所造成的防務崩潰。

未因C朗來投轉打法 防守現漏洞

新兵錯配 管理層同樣有責

根據統計，C朗的逼搶相關數據，包括埋身攔截、衝刺距離等，不止位列紅魔之末，更比尾二的隊友低一半，基本上屬於行行企企。對於習慣近乎人盯人壓迫的曼聯而言，一個缺口等如全盤瓦解。然而與其諉過C朗忽然來投打亂部署，倒不如承認善用兵源本為教頭職責，蘇B未見調整策略便屬失職；若謂紅魔的逼搶有何改變，那也是朝向壞的一端，變得進退失據思維混亂。例如上仗首個失球，般奴費南迪斯向門將施壓，身後的C朗不作為，格連活特稍稍移中仍遮到邊路，豈料雲比沙卡急不及待遠距離衝前導致失位，一環扣一環形成中門大開並重複出現。

談到善用兵源，另一不解之舉為過早重用辛祖，還要通常放在左翼，暴露叩關能力平平的弱點。或許也要為蘇B說句公道話，直覺此乃受到高層壓力，畢竟去季重金禮聘的雲迪碧克已遭投閒置散，倘再讓多一個貴價收購坐冷板櫈，無異於向負責轉會的大員打臉，更動輒搞亂球會的商業盤算。是的，紅魔遲遲無法追近費格遜時代的光輝，蘇B固然責無旁貸，但領導層的責任只有過之而無不及，此乃過去數年一再提出的論調。

先得強調一點，羅致C朗非錯誤，始終如任由他加盟曼城，除了面子掛不住，亦會讓宿敵的人腳補完，更難挑戰藍月。可是這七八年來，包括招攬主帥和球員的整體組軍行動，實在無甚邏輯可言。遠的不說，單講雲迪碧克，典型僅適合四三三陣式的八號，放在蘇B的四二三一，那是接近玩嘢的難題，還被迫借走連格；看到連球王於韋斯咸發威又收回己用，自製冗員並埋下隱患動搖軍心。

華拉尼傷癒復操 匆匆復出或出事

門將及中堅人滿為患，一樣使親者痛仇者快；今夏引入華拉尼，怎看也像一時興起企圖執便宜貨。這名法國國腳已傷癒復操，有望隨軍南征熱刺，惟一旦匆匆復出會否又出事？觀乎蘇B於昨天賽前記招隻字不提自己的戰術完敗予高普，大抵曼迷應該期望今晚英超曼聯又輸一場，促使早日找個好教練，才有機會置諸死地而後生吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。