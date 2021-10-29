港足U23兩連敗出局 張健峰促檢討青訓

港足上周六首仗以2：4不敵柬埔寨隊後，昨面對正選有6名日職球員的日本U22，14分鐘先被藤尾翔太頭槌攻破大門，上半場落後0：1，下半場再失3球下負0：4。日本隊兩戰全勝零失球，奪K組首名，晉身明夏決賽周。

冀麾下認清與亞洲球隊差距

港足U23兩戰全敗0分排榜尾出局，入2球失8球，張健峰稱球員的紀律、鬥心及態度，均比上仗進步，但最希望麾下認清跟亞洲球隊差距，亦對柬埔寨隊能提升至現有水平不感意外，「柬埔寨過去5、6年發展青訓方向一致，香港又如何呢？是否投放了資源就可以？若本地足球生態發展不一致，投資了多少也不會發揮效果」。

效力傑志的陳晉一是今次港足U23唯一大港腳，也曾出戰亞冠盃分組賽。這名19歲小將認為港足跟亞洲球隊分野在於把握力，他與部分隊友下屆仍適齡參賽，寄望繼續進步，「希望經歷今屆大家學懂如何準備比賽，不再馬虎，而是認真跟對手戰鬥，下屆不可再接受這結果」。港足今早登機回港接受隔離。