港隊全殘運10金謝幕 飛魚黃漢彥5項全勝 張淬淇封后放眼亞殘運

黃漢彥今屆出戰5個項目，已奪4金兼兩度打破全國紀錄，他昨在屬智障級別的男子SM14級200米混合泳壓軸一擊，再以2分23.72秒刷新全國紀錄兼奪金，較奪銀的天津隊對手曹六洲快近3秒。這名20歲港隊新星出戰5項全部取勝，屬港隊今屆大贏家，賽後憶起深圳隔離，笑說苦盡甘來，「我們在深圳隔離了21日，到達賽場訓練雖然辛苦，但感覺很好，要感激教練與家人的支持，成績為明年亞殘運增添信心」。

黃漢彥三破全國紀錄 隔離21天無礙佳績

隊友張淬淇在女子SM14級200米混合泳，亦游出2分45.13秒的個人最佳時間，為港增添金牌，個人出戰5個項目，亦收穫4金1銀。這名上屆亞殘運女將感激教練在隔離期間編排訓練計劃，讓泳隊保持狀態，她亦隨即放眼明年再戰亞殘運，「多謝家人，特別是有壓力或唔開心的時候，我都會跟他們分享。未來我仍要改善背泳、蛙式同蝶式，目標是明年海外賽事及亞殘運」。港隊開幕禮持旗手聶建軍則在男子S13級50米自由泳，以個人最佳28.48秒獲第7名。

全殘運今閉幕 港隊明返港

田徑港將朱澤生同日出戰T38級100米決賽，以14.21秒衝線名列第6；乒乓球隊亦有王志賢打入TT9級單打淘汰賽，惟面對河北隊的韓亞杰以局數1：3落敗。他轉戰名次賽連勝甘肅隊及河南隊球手，以第5名完賽。港隊今屆橫掃10金1銀6銅，乒乓拍檔李銘業及唐志銘摘得泳隊以外的唯一一面金牌。閉幕禮今晚於西安舉行，港隊明早分批飛抵深圳再返港，為明年10月的杭州亞殘運備戰。

港府昨日則為上月戰畢全運的港將辦歡迎儀式，歷史性贏得女子公路賽金牌的李思穎，透露下月再赴昆明集訓，或明年亞運衝牌後才返港。