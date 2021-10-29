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2021年10月29日星期五
高文負升班馬後被炒 B隊教練沙治暫掌帥 沙維勢回巢巴塞救亡
皇馬主場3戰不勝 肥安為高文被炒感觸
拜仁德盃吞5蛋 43年來最差
科頓失極刑 曼城五連霸夢碎
祖雲敗陣跌第7 艾歷尼懶理排名
湖人作客反負雷霆 韋少倒戈三雙末段被逐
體壇快訊：拉度簡露家鄉闖8強
電視精選
港隊全殘運10金謝幕 飛魚黃漢彥5項全勝 張淬淇封后放眼亞殘運
港足U23兩連敗出局 張健峰促檢討青訓
伍家朗法國賽出局 李卓耀過關誓復仇
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【明報專訊】（請看附圖）
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